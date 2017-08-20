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В Хабаровске проводят проверку после взрыва в квартире жилого дома

Происшествия
20 августа, 10:08 UTC+3 ТАСС

По данным СК, в результате ЧП пострадали четыре квартиры

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ТАСС, 20 августа. Следственные органы проводят проверку по факту взрыва в квартире жилого дома. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

"Утром 20 августа 2017 года в квартире на восьмом этаже жилого дома, расположенного в Краснофлотском районе Хабаровска, произошел взрыв. В результате ЧП повреждены четыре квартиры. Во время взрыва в квартире, где находился эпицентр взрыва, хозяев не было. В результате ЧП никто из граждан не пострадал. По предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следственные органы проводят проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ТАСС сообщал, что дом десятиэтажный, кирпичный, газифицированный. Самостоятельно из здания вышли 105 человек, из них 26 детей. Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС ведут разбор поврежденных конструкций, строительного мусора, убирают завалы в поврежденной квартире.

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