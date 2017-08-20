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В тушении природного пожара в Ростовской области задействовали Ил-76

Происшествия
20 августа, 10:31 дата обновления: 20 августа, 10:56 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, августа. /ТАСС

Такой самолет способен за один раз сбросить до 40 тонн воды

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Авиация, привлеченная Южным военным округом для тушения природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, будет усилена самолетами Ил-76. Один из них уже приступил к борьбе с огнем, сообщили в воскресенье в пресс-службе округа.

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"С 9:00 группировка авиации усилена Ил-76, способным сбросить за один раз до 40 тонн воды. В готовности сейчас находятся еще несколько Ил-76", - рассказали в пресс-службе.

В настоящему времени помимо Ил-76 в тушении пожара задействованы еще семь воздушных судов: два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 от МЧС, а также два вертолета Ми-8АМТШ и вертолет Ми-26 от Южного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В общей сложности к тушению возгорания привлекли 993 человек личного состава и 213 единиц техники.

В ведомстве также отметили, что к настоящему времени спасатели ликвидировали шесть очагов горения. "Открытого горения нет, имеются небольшие очаги тления, проводится работа по их проливке. Вместе с тем сухая, ветреная погода не способствует проведению работ по ликвидации природного пожара", - говорится в сообщении.

В настоящее время угроза распространения пожара на населенные пункты снята, площадь, пройденная огнем, не увеличилась с вечера субботы и составляет 4,2 тыс. га.

Информация о лесном пожаре на территории Усть-Донецкого района близ станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда огнем были охвачены 240 га территории.

 
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