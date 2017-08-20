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В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС

Происшествия
20 августа, 10:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, августа. /ТАСС

В департаменте городского хозяйства заявили, что откачивающая техника работает во всех районах города

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КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Красноярске из-за сильного ливня, который подтопил частные дома и нарушил передвижение автомобилей по магистралям города. Об этом сообщили в воскресенье в мэрии города.

"Три человека (из подтопленных территорий - прим. ТАСС) эвакуированы в профилакторий "Лесной". За эти сутки в Красноярске выпала практически месячная норма осадков - 68 мм. С 12 часов (8:00 мск) в городе введен режим ЧС", - сказали ТАСС в мэрии.

По словам пресс-секретаря департамента городского хозяйства Светланы Трушковаой в Красноярске в готовности все единицы откачивающей техники - они работают во всех районах города. Она отметила, что одновременно откачать воду в сложных точках не получится, поэтому выбраны приоритетные участки.

"В первую очередь выезжают на магистральные улицы и на проблемные участки - их в городе 27. Это низины, под мостами, там где нет ливневой канализации. Они под наблюдением, техника откачивает воду там в оперативном порядке. Если горожане замечают трудности с водой на проезжей части - нужно оставить заявку оперативной службе", - пояснила Трушкова.

Ранее ТАСС сообщал, что в воскресенье сильный затяжной ливень подтопил низины в Красноярске. По данным ГУ МВД, в связи с ухудшением погодных условий в городе осложнилась ситуация на дорогах - водителям рекомендовано не пользоваться автомобилями. Участковые уполномоченные проводят поквартирный обход домов с целью выявления одиноких и престарелых граждан. Для предупреждения фактов мародерства и оказания помощи пострадавшим из-за стихии в районах подтопления дополнительно задействовано около 100 сотрудников полиции.

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