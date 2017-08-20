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В Индии число жертв наводнений превысило 400 человек

Происшествия
20 августа, 10:35 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 20, августа. /ТАСС
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнения в восточном индийском штате Бихар за минувшие сутки увеличилось со 153 до 202 человек, в зоне затопления оказались более 12 млн человек.

Как сообщило в воскресенье Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, муссонные ливни в штатах Бихар, Ассам, Западная Бенгалия и Уттар-Прадеш за неделю привели к гибели 412 человек.

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В Бихаре развернуты 28 подразделений сил реагирования на чрезвычайные ситуации, создано 1765 полевых кухонь, которые обслуживают около 350 тыс. человек в районах, пострадавших от наводнения. Организован сброс с воздуха продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей деревень, отрезанных водой.

Муссонные ливни, вызвавшие резкий подъем воды, обрушились на восток и северо-восток Индии в начале августа. Особенно пострадали штаты Бихар и Ассам. В последнем погибли 144 человека, затоплено свыше 3 тыс. деревень.

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