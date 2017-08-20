СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под Белгородом

ТАСС, 20 августа. Уголовное дело возбуждено по факту убийства семьи бизнесмена из трех человек в городе Валуйки Белгородской области, сообщили в воскресенье в региональном управлении СК РФ.

"По факту убийства семьи в Валуйском районе возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 18 августа от местной жительницы в правоохранительные органы поступило сообщение, что семья ее знакомых не выходит на связь. "По месту жительства были обнаружены их тела - это мужчина и женщина в возрасте 55 лет, а также их 29-летний сын. Семья занималась бизнесом по продаже стройматериалов", - уточнили в ведомстве.

В ходе осмотра места преступления следователи обнаружили следы применения огнестрельного оружия. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению убийства.