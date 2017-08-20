Ливень в Красноярске подтопил подвалы почти 100 домов, школ и детсадов

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КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Сильный ливень подтопил подвалы и кровли почти 100 жилых домов, школ и детских садов в Красноярске. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба мэрии города.
"Более 80 домов временно оказались без света. В 85 домах оказались подтопленными дождевыми водами кровли и подвалы. В четырех школах и двенадцати детских садах были подтоплены подвалы и произошло подтекание по фасадам. Из строя вышла электроподстанция краевой клинической больницы. К 12 (8:00 мск) часам 20 августа электроснабжение в больнице было восстановлено", - сообщили в мэрии.
Непосредственно жилые помещения подтоплены в 13 домах в Железнодорожном и Октябрьском районах. Три человека эвакуированы и временно размещены в санатории "Лесной". К приему пострадавших готова социальная гостиница "Родник", сообщили ТАСС в мэрии.
По информации гидрометцентра с четырех до 11 часов утра в городе выпало 44 мм осадков, еще 14 мм ожидается в течение суток. При этом месячная норма осадков - 68 мм. По данным Среднесибирского УГМС осадки ожидаются и в понедельник.
Подтопленными оказались 43 участка дорог. По данным ГИБДД, дежурные экипажи уже вывезли с затопленной проезжей части более двух десятков автомобилей. Полностью закрыты для движения пешеходов все подземные переходы. На десяти улицах в Покровке, Николаевке и микрорайоне Ботанический ограничено движение транспорта. Из строя вышли 16 светофоров.
Ливень затопил проезжую часть улиц Шумяцкого, Авиаторов, Воронова. Движение двадцати автобусных маршрутов по ним прекращено. Часть автобусных маршрутов с проспекта Свободный были перенаправлены через улицу Ладо Кецховели.
Кроме того, из-за осадков полностью прекращено движение троллейбусов и трамваев.
Как сообщал ТАСС ранее, в связи с выпадением большого количества осадков и возможной угрозой жизни горожан с 12 (8:00 мск) часов 20 августа в Красноярске введен режим чрезвычайной ситуации. На работу была выведена вся откачивающая техника муниципальных предприятий (16 единиц) и четыре мотопомпы, привлечены силы МЧС, желдороги и муниципальных предприятий.
Глава города Эдхам Акбулатов поручил службам ГО и ЧС, а также администрациям районов подготовить места для возможной эвакуации людей на случай подтопления. Предприятиям и организациям, обеспечивающим электроснабжение, дано поручение провести проверку подстанций и сетей, а также провести отключение электроснабжения в тех местах, где есть угроза возникновения аварийных ситуаций.