На Украине задержали угонщиков служебного Lexus замглавы Нацполиции

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Полиция задержала группу угонщиков служебного внедорожника премиум-класса заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Нацполиции Сергей Князев.

"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли авто Нацполиции", - написал он в Twitter. По словам Князева, среди них были три организатора угона.

Знешкодили групу 5 угонщиків,що вкрали й авто НПУ і переховували в Обухівському р-ні. Трьох організаторів затримали.

P.S.Казав,що затримаємо pic.twitter.com/B8Yr9rpf0x — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 August 2017

В пятницу в полиции сообщили, что у заместителя главы Нацполиции угнали служебный автомобиль Lexus GX.

На прошлой неделе группа злоумышленников смогла угнать патрульный автомобиль полиции. В Одесской области во время несения службы на полицейских напали четверо молодых людей и, угрожая гранатой, завладели их служебной машиной.