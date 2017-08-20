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На Украине задержали угонщиков служебного Lexus замглавы Нацполиции

Происшествия
20 августа, 11:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, августа. /ТАСС

Служебный внедорожник Lexus GX похитили 11 августа

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КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Полиция задержала группу угонщиков служебного внедорожника премиум-класса заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Нацполиции Сергей Князев.

"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли авто Нацполиции", - написал он в Twitter. По словам Князева, среди них были три организатора угона.

В пятницу в полиции сообщили, что у заместителя главы Нацполиции угнали служебный автомобиль Lexus GX.

На прошлой неделе группа злоумышленников смогла угнать патрульный автомобиль полиции. В Одесской области во время несения службы на полицейских напали четверо молодых людей и, угрожая гранатой, завладели их служебной машиной.

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