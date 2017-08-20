На Украине задержали угонщиков служебного Lexus замглавы Нацполиции

Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким Петра ДейнекинаАрмия и ОПК 20 августа, 11:33
Путин и Медведев поздравили Кончаловского с юбилеемКультура 20 августа, 11:22
МИД Австрии: Вена не потерпит вмешательства Анкары в свои внутренние делаМеждународная панорама 20 августа, 11:21
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэСпорт 20 августа, 11:06
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под БелгородомПроисшествия 20 августа, 10:39
Летняя Универсиада-2017. Таблица медалейСпорт 20 августа, 10:38
Прыгунья в воду с трамплина из Мексики завоевала первое золото Универсиады-2017Спорт 20 августа, 10:27
Десятки тысяч человек приняли участие в марше против ненависти и расизма в БостонеМеждународная панорама 20 августа, 9:47
На руднике "Мир" для продолжения спасательных работ осуществят направленные взрывыПроисшествия 20 августа, 9:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Полиция задержала группу угонщиков служебного внедорожника премиум-класса заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Нацполиции Сергей Князев.
"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли авто Нацполиции", - написал он в Twitter. По словам Князева, среди них были три организатора угона.
Знешкодили групу 5 угонщиків,що вкрали й авто НПУ і переховували в Обухівському р-ні. Трьох організаторів затримали.— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 August 2017
P.S.Казав,що затримаємо pic.twitter.com/B8Yr9rpf0x
В пятницу в полиции сообщили, что у заместителя главы Нацполиции угнали служебный автомобиль Lexus GX.
На прошлой неделе группа злоумышленников смогла угнать патрульный автомобиль полиции. В Одесской области во время несения службы на полицейских напали четверо молодых людей и, угрожая гранатой, завладели их служебной машиной.