В Петербурге полиция задержала одного из вероятных нападавших на участников ЛГБТ-митинга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали предполагаемого участника нападения на представителей ЛГБТ-сообщества 12 августа в районе Марсова поля в Петербурге, сообщает сайт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции Центрального района задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений 12 августа в районе Марсова поля <…> В рамках расследования данного уголовного дела 18 августа 2017 года у дома по Октябрьской улице города Колпино сотрудниками полиции задержан 19-летний учащийся одного из колледжей Петербурга", - сказано в сообщении. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что 12 августа представители ЛГБТ- сообщества провели митинг на Марсовом поле. После завершения акции примерно в 16:00 мск недалеко от площади на 10 участников митинга напали неизвестные с газовыми баллончиками. Помимо митингующих пострадали несколько журналистов. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ "Побои".
Несколько депутатов Законодательного собрания Петербурга обратились к главе городской полиции Сергею Умнову с просьбой проверить обстоятельства нападения. По данным парламентариев, пострадали 15 человек, в том числе двое журналистов. Три человека были госпитализированы, у ряда пострадавших диагностированы химические ожоги глаз.