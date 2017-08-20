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В Петербурге полиция задержала одного из вероятных нападавших на участников ЛГБТ-митинга

Происшествия
20 августа, 13:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, августа. /ТАСС

Подозреваемым стал 19-летний учащийся одного из колледжей Санкт-Петербурга, он отпущен под подписку о невыезде

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали предполагаемого участника нападения на представителей ЛГБТ-сообщества 12 августа в районе Марсова поля в Петербурге, сообщает сайт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции Центрального района задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений 12 августа в районе Марсова поля <…> В рамках расследования данного уголовного дела 18 августа 2017 года у дома по Октябрьской улице города Колпино сотрудниками полиции задержан 19-летний учащийся одного из колледжей Петербурга", - сказано в сообщении. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что 12 августа представители ЛГБТ- сообщества провели митинг на Марсовом поле. После завершения акции примерно в 16:00 мск недалеко от площади на 10 участников митинга напали неизвестные с газовыми баллончиками. Помимо митингующих пострадали несколько журналистов. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 116 УК РФ "Побои".

Несколько депутатов Законодательного собрания Петербурга обратились к главе городской полиции Сергею Умнову с просьбой проверить обстоятельства нападения. По данным парламентариев, пострадали 15 человек, в том числе двое журналистов. Три человека были госпитализированы, у ряда пострадавших диагностированы химические ожоги глаз.

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