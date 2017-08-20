В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК Царицыно

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца главу группы компаний "Настюша" - крупнейшего в столице хлебопрозводителя Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве за задержку строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в самой компании.

Московский комбинат хлебопродуктов "Настюша", возглавляемый Игорем Пинкевичем, является застройщиком данных жилых районов. "Решением Тверского суда Пинкевич был отправлен под стражу", - сказал собеседник агентства. По его словам, поводом для задержания послужила задержка строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". В компании "Настюша" прошли обыски.

"Компания брала огромные кредиты из-за взятых на себя социальных обязательств перед правительством Москвы по строительству жилого фонда. Но когда средства на строительство были найдены, ввод жилья в эксплуатацию был вновь отложен из-за затягивания чиновниками выдачи разрешительной документации", - добавил представитель компании. В компании назвали причиной задержки строительства экономический кризис.

Помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников.

В компании уточнили, что в суд глава "Настюши" был доставлен из больницы после перенесенного им инсульта.

Об уголовном деле

По словам источника ТАСС, знакомого с ситуацией, уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, "руководством компании-застройщика ЖК "Царицыно" - Московского комбината хлебопродуктов - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная". В результате обманутыми оказались более 6 тыс. граждан, сообщил ТАСС источник.

Официальными комментариями ГСУ МВД по Москве и Тверского суда столицы ТАСС пока располагает. Сама компания готовит обращение к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

В то же время обманутые дольщики организовали массовую подачу заявлений на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием вмешаться в ход уголовного дела, которое было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, и в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия Застройщик ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" обязался сдать объект в 2012 году.

Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.