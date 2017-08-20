Специалисты Авиалесоохраны приступили к тушению природного пожара в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Около 100 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана", в их числе парашютисты, приступили к тушению природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области. По последним данным, площадь пожара достигла 4,8 тыс. га, сообщают в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"По обращению правительства Ростовской области об оказании помощи в тушении пожара, Рослесхоз направил в регион 96 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана", которые приступили в работе в 12:00 мск 20 августа. Доставка в регион авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана" обеспечена бортом Ил-76 МЧС России", - говорится в сообщении.

Всего в тушении природного пожара задействованы более 1 тыс. человек и 196 единиц техники.

К тушению пожара привлечены восемь воздушных судов. Четыре от МЧС России (два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8) и четыре от Южного военного округа (два вертолета Ми-8АМТШ, вертолет Ми-26 и самолет Ил-76).

В настоящее время угроза распространения пожара на населенные пункты снята. Ликвидированы шесть из восьми очагов горения.

Информация о лесном пожаре на территории Усть-Донецкого района близ станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда огнем были охвачены 240 га территории.