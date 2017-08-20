В Царицыно спасли грудного ребенка, упавшего в пруд вместе с коляской

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Верхнего Царицынского пруда грудного ребенка, упавшего туда вместе с коляской. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
"Днем в воскресенье спасатели увидели, как детская коляска скатилась в Верхний Царицынский пруд и упала набок. Грудной ребенок выпал из коляски в воду", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что спасатели подняли ребенка на берег и передали его врачам скорой помощи.