В Нижегородской области на железнодорожном переезде погиб трехлетний ребенок

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ТАСС, 20 августа. Трехлетний ребенок, который пропал в воскресенье в Богородском районе Нижегородской области, найден погибшим на железнодорожном переезде. Об этом сообщили ТАСС в дежурной части ГУ МВД по Нижегородской области.
"Да, погиб ребенок", - ответила собеседница агентства на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.
Данную информацию ТАСС также подтвердили в поисково-спасательном отряде (ПСО). К поискам ребенка, который пропал в воскресенье около 11:00 мск, были привлечены волонтеры.
"Ребенку 3,5 года, он найден погибшим на железнодорожном переезде", - уточнил представитель ПСО.
В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ПФО ТАСС подтвердили, что на перегоне Шеманиха на 296 км был смертельно травмирован несовершеннолетний. Как заявили агентству, возраст ребенка и личность в настоящий момент устанавливаются. В ведомстве отметили, что по факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.