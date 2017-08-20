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В Нижегородской области на железнодорожном переезде погиб трехлетний ребенок

Происшествия
20 августа, 16:53 UTC+3 ТАСС

ЧП произошло на перегоне Шеманиха на 296 км. По факту инцидента проводится проверка

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ТАСС, 20 августа. Трехлетний ребенок, который пропал в воскресенье в Богородском районе Нижегородской области, найден погибшим на железнодорожном переезде. Об этом сообщили ТАСС в дежурной части ГУ МВД по Нижегородской области.

"Да, погиб ребенок", - ответила собеседница агентства на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Данную информацию ТАСС также подтвердили в поисково-спасательном отряде (ПСО). К поискам ребенка, который пропал в воскресенье около 11:00 мск, были привлечены волонтеры.

"Ребенку 3,5 года, он найден погибшим на железнодорожном переезде", - уточнил представитель ПСО.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ПФО ТАСС подтвердили, что на перегоне Шеманиха на 296 км был смертельно травмирован несовершеннолетний. Как заявили агентству, возраст ребенка и личность в настоящий момент устанавливаются. В ведомстве отметили, что по факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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