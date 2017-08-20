Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту гибели трехлетнего мальчика в песчаном овраге в одном из населенных пунктов Старополтавского района Волгоградской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, 18 августа мальчик и его несовершеннолетние сестры, не спросив разрешения у родителей, пошли играть к песчаному оврагу, который находится недалеко от их дома. В это время их мама находилась дома вместе с младшим ребенком.

"Во время игры мальчик и его сестры залезли в выкопанное углубление, в этот момент произошло обрушение верхней части насыпи. Девочки успели убежать, а их брат оказался под грудой песка. Школьницы побежали за помощью к взрослым. Ребенок пробыл под песком около получаса, прежде чем его откопал отец", - уточнили в пресс-службе.

Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Обстоятельства произошедшего уточняются.