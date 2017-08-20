Более 70 спасателей тушат природный пожар в Воронеже

ТАСС, 20 августа. Более 70 сотрудников МЧС тушат природный пожар на площади 5 га в Железнодорожном районе Воронежа, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В Левобережном участковом лесничестве Железнодорожного района города Воронежа происходит горение валежника и сухой травы в лесном массиве на площади около 5 га. От МЧС на месте пожара работают 76 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, сообщение о задымлении в лесном массиве Воронежа поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 13:00 мск в воскресенье. Первоначально сообщалось о возгорании на площади 1 га, однако к 16:00 мск площадь горения достигла 5 га.

По данным Воронежского гидрометцентра, в течение дня в регионе ожидается сухая жаркая погода с порывами ветра до 11 м/с, температура воздуха будет достигать 31 градуса. В связи с этим метеорологи прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность по всей области.