СМИ: автомобиль протаранил гостей вечеринки в Бельгии

Тарпищев: Шарапова покажет хороший результат на US Open лишь в случае удачной жеребьевкиСпорт 20 августа, 17:56
СМИ: автомобиль протаранил гостей вечеринки в БельгииПроисшествия 20 августа, 17:25
"Зенит" победил "Амкар" и единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛСпорт 20 августа, 16:53
Сборная России завоевала семь медалей в первый день УниверсиадыСпорт 20 августа, 16:25
Ласицкене пропустит турнир в Германии и выступит только в финале "Бриллиантовой лиги"Спорт 20 августа, 16:18
В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК ЦарицыноПроисшествия 20 августа, 15:53
Обладатель серебра ЧМ в прыжках в высоту Лысенко выступит 26 августа в немецком ЭберштадтеСпорт 20 августа, 15:44
Российские пловцы выиграли бронзу Универсиады в эстафете 4х100 м вольным стилемСпорт 20 августа, 15:43
Алексей Миранчук извинился перед Глушаковым за фол в матче "Спартака" и "Локомотива"Спорт 20 августа, 15:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. В воскресенье утром автомобиль наехал на гостей вечеринки в коммуне Бертри в Валлонии (франкоязычная часть Бельгии). Ранения получили четыре человека, власти не считают происшествие терактом. Об этом сообщает агентство Belga.
Инцидент произошел в 03:30 по местному времени (04:30 мск). В салоне машины находились три человека, водитель транспортного средства преднамеренно совершил наезд на участников праздника, после чего скрылся с места ЧП.
Полиции удалось догнать злоумышленников, все они были задержаны.
По последним данным, четверо пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.