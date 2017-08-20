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СМИ: автомобиль протаранил гостей вечеринки в Бельгии

Происшествия
20 августа, 17:25 UTC+3 ТАСС

В результате инцидента пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое

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Материал из 1 страницы
© Leon Neal/Getty Images

ТАСС, 20 августа. В воскресенье утром автомобиль наехал на гостей вечеринки в коммуне Бертри в Валлонии (франкоязычная часть Бельгии). Ранения получили четыре человека, власти не считают происшествие терактом. Об этом сообщает агентство Belga.

Инцидент произошел в 03:30 по местному времени (04:30 мск). В салоне машины находились три человека, водитель транспортного средства преднамеренно совершил наезд на участников праздника, после чего скрылся с места ЧП.

Полиции удалось догнать злоумышленников, все они были задержаны.

По последним данным, четверо пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

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