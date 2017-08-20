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Центральный вокзал Марселя эвакуирован из-за подозрительного предмета

Происшествия
20 августа, 18:12 UTC+3 ТАСС

Поезда ходят с задержкой

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 августа. Центральный железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован в воскресенье днем из-за оставленного без присмотра багажа. Об этом сообщило в Twitter Национальное общество железных дорог Франции (SNCF).

"По требованию властей вокзал Сен-Шарль в Марселе эвакуирован из-за обнаружения бесхозного багажа", - заявило SNCF.

По данным газеты Le Figaro, эвакуация началась около 15:30 по местному времени (16:30 мск). Задержки поездов на линии достигают в настоящий момент 45 минут.

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