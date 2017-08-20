Центральный вокзал Марселя эвакуирован из-за подозрительного предмета

Бронзовый призер ОИ-2004 болгарский штангист Чолаков скончался в возрасте 35 летСпорт 20 августа, 19:32
Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBAСпорт 20 августа, 19:28
"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 20 августа, 19:25
Владимир Путин на форуме "Таврида" в Крыму. ВидеотрансляцияОбщество 20 августа, 19:04
СМИ: футболист Саму Гарсия расторг контракт с "Рубином" и перейдет в "Леванте"Спорт 20 августа, 18:40
Бельгиец Лампарт выиграл второй этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 20 августа, 18:36
Тренер: Шубенков бежал в Бирмингеме простуженным, но это не оправдание низкого результатаСпорт 20 августа, 18:33
Последнее наступление Русской императорской армии воссоздали под КалининградомОбщество 20 августа, 18:25
Итальянцы Николаи и Лупо завоевали золото ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 20 августа, 18:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. Центральный железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован в воскресенье днем из-за оставленного без присмотра багажа. Об этом сообщило в Twitter Национальное общество железных дорог Франции (SNCF).
"По требованию властей вокзал Сен-Шарль в Марселе эвакуирован из-за обнаружения бесхозного багажа", - заявило SNCF.
По данным газеты Le Figaro, эвакуация началась около 15:30 по местному времени (16:30 мск). Задержки поездов на линии достигают в настоящий момент 45 минут.