Центральный вокзал Марселя эвакуирован из-за подозрительного предмета

ТАСС, 20 августа. Центральный железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован в воскресенье днем из-за оставленного без присмотра багажа. Об этом сообщило в Twitter Национальное общество железных дорог Франции (SNCF).

"По требованию властей вокзал Сен-Шарль в Марселе эвакуирован из-за обнаружения бесхозного багажа", - заявило SNCF.

По данным газеты Le Figaro, эвакуация началась около 15:30 по местному времени (16:30 мск). Задержки поездов на линии достигают в настоящий момент 45 минут.