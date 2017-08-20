Шесть человек погибли в ДТП в Туве

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Туве в воскресенье вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
"Произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и ВАЗ-2109. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще три человека госпитализированы", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной ДТП мог стать выезд автомобиля ВАЗ-2109 на полосу встречного движения.
"В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают все причины произошедшего", - заключил собеседник.
Как написал на своей странице в сети "ВКонтакте" глава региона Шолбан Кара-оол, авария произошла в районе села Усть-Элегест. "Все необходимые поручения дал. В больницы на скорой увезли пострадавших. Выясняются личности и обстоятельства произошедшего", - написал он.