Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шесть человек погибли в ДТП в Туве

Происшествия
20 августа, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, августа. /ТАСС

Еще три человека были госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе один ребенок, погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Туве в воскресенье вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"Произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и ВАЗ-2109. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще три человека госпитализированы", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной ДТП мог стать выезд автомобиля ВАЗ-2109 на полосу встречного движения.

"В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, которые устанавливают все причины произошедшего", - заключил собеседник.

Как написал на своей странице в сети "ВКонтакте" глава региона Шолбан Кара-оол, авария произошла в районе села Усть-Элегест. "Все необходимые поручения дал. В больницы на скорой увезли пострадавших. Выясняются личности и обстоятельства произошедшего", - написал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Кара-оол, Шолбан Валерьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
2
В Царицыно спасли грудного ребенка, упавшего в пруд вместе с коляской
3
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
4
Владимир Путин на форуме "Таврида" в Крыму. Видеотрансляция
5
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
6
В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК Царицыно
7
Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама