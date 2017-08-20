Спецназ ВМС Болгарии уничтожил морскую мину в районе пляжа

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СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Минеры ВМС Болгарии взорвали старую морскую мину в районе пляжа кемпинга "Коралл" близ населенного пункта Царево на юге черноморского побережья Болгарии. Об этом агентству Focus сообщил глава администрации Царево Георгий Лапчев.
"Морская мина, которая в воскресенье была обнаружена в море в районе кемпинга "Коралл", уничтожена. Туристы могут спокойно отдыхать", - сказал Лапчев.
Как проинформировала пресс-служба министерства обороны Болгарии, в воскресенье в районе пляжа "Коралл" около 13 часов дня (время совпадает с московским) была обнаружена старая морская мина.
Она находилась на глубине около 1,5 м и на расстоянии около 30 м от берега. Для обезвреживания опасного боеприпаса была отправлена специальная группа минеров ВМС Болгарии.