Спецназ ВМС Болгарии уничтожил морскую мину в районе пляжа

СОФИЯ, 20 августа. /ТАСС/. Минеры ВМС Болгарии взорвали старую морскую мину в районе пляжа кемпинга "Коралл" близ населенного пункта Царево на юге черноморского побережья Болгарии. Об этом агентству Focus сообщил глава администрации Царево Георгий Лапчев.

"Морская мина, которая в воскресенье была обнаружена в море в районе кемпинга "Коралл", уничтожена. Туристы могут спокойно отдыхать", - сказал Лапчев.

Как проинформировала пресс-служба министерства обороны Болгарии, в воскресенье в районе пляжа "Коралл" около 13 часов дня (время совпадает с московским) была обнаружена старая морская мина.

Она находилась на глубине около 1,5 м и на расстоянии около 30 м от берега. Для обезвреживания опасного боеприпаса была отправлена специальная группа минеров ВМС Болгарии.