Семья из четырех человек погибла в ДТП с грузовиком в Тюменской области

ТАСС, 20 августа. Семья из четырех человек погибла в ДТП с грузовиком, которое произошло вечером в воскресенье на 30-м километре автодороги Голышманово - Аромашево в Тюменской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

"Сегодня в пятом часу вечера [местное время] произошло столкновение автомобилей "КамАЗ" и Toyota. В результате аварии погибла женщина 40 лет, девочка семи лет и мальчик 18 лет, а также 71-летний мужчина, предварительно, отец женщины", - сказали в пресс-службе.