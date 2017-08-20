Семья из четырех человек погибла в ДТП с грузовиком в Тюменской области

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ТАСС, 20 августа. Семья из четырех человек погибла в ДТП с грузовиком, которое произошло вечером в воскресенье на 30-м километре автодороги Голышманово - Аромашево в Тюменской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тюменской области.
"Сегодня в пятом часу вечера [местное время] произошло столкновение автомобилей "КамАЗ" и Toyota. В результате аварии погибла женщина 40 лет, девочка семи лет и мальчик 18 лет, а также 71-летний мужчина, предварительно, отец женщины", - сказали в пресс-службе.