СМИ: мать задержанного в Турции россиянина пыталась отговорить его от совершения терактов

АНКАРА, 20 августа. /ТАСС/. Мать россиянина Рената Бакиева, который якобы состоит в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировал совершить ряд терактов, приезжала в Турцию, чтобы отговорить сына от преступной деятельности. Об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

Отмечается, что встреча Бакиева с матерью попала на записи камер видеонаблюдения гостиницы в Турции. На кадрах видно, что мать Бакиева пытается поговорить с сыном, но тот ее не слушает. В номере отеля кроме них находился еще один человек. Его личность не установлена.

23-летнего Бакиева задержали силы безопасности Турции 10 августа. Его обвиняют в намерении при помощи дрона, который он купил у другого экстремиста ИГ, сбить один из самолетов США, базирующихся на военной базе Инджирлик в Адане. Кроме того, по версии следствия, мужчина планировал совершить теракт в месте сбора американских офицеров.

По данным газеты Sabah, Бакиев был приговорен в Турции к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Приговор при этом был вынесен заочно, то есть еще до ареста россиянина. Он был объявлен в розыск прокуратурой города Килис.