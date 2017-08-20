СМИ: в Квебеке антифашисты напали на демонстрацию ультраправых и полицейских

Гранквист: сборная России способна выйти из группы на ЧМ-2018Спорт 21 августа, 0:02
Два мяча Неймара помогли ПСЖ разгромить "Тулузу" в матче чемпионата ФранцииСпорт 20 августа, 23:56
"Интер" разгромил "Фиорентину" в матче чемпионата ИталииСпорт 20 августа, 23:47
Базаревич: физическое состояние российских баскетболистов перед ЧЕ улучшитсяСпорт 20 августа, 23:33
Капитан "Краснодара" Гранквист: Смолов вполне амбициозен для переезда в топ-лигу ЕвропыСпорт 20 августа, 23:12
"Барселона" победила "Бетис" в матче первого тура чемпионата ИспанииСпорт 20 августа, 23:10
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверковОбщество 20 августа, 22:42
Футболист Рауш, вызванный в сборную России, получил травму в матче бундеслигиСпорт 20 августа, 22:41
Путин в Крыму обсудил с участниками "Тавриды" помощь творческой молодежи и цензуруОбщество 20 августа, 22:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 20 августа. /ТАСС/. Группа агрессивно настроенных представителей антифашистских организаций напала на согласованную с властями демонстрацию ультраправых в городе Квебек (Канада). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.
Отмечается, что антифашисты начали бросать бутылки, стулья, фейерверки и подручный мусор в участников акции, а также атаковали следивших за порядком полицейских. По предварительным данным, минимум один участник беспорядков был задержан. Представители правых движений не стали ввязываться в потасовку и укрылись в одном из правительственных зданий.
Первоначально правые планировали устроить небольшое шествие по городским улицам, но после начавшихся беспорядков полиция его запретила. О численности участников акции и о численности нападавших пока не сообщается.
Ультраправые согласовали акцию протеста против нелегальной миграции из США в Канаду. Так, только с 1 по 15 августа на границе провинции Квебек и в соседних с ней североамериканских штатах были задержаны около 3 тыс. нелегалов. Это выходцы из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки, которые опасаются депортации из США из-за жесткой миграционной политики президента Дональда Трампа.