СМИ: в Квебеке антифашисты напали на демонстрацию ультраправых и полицейских

ОТТАВА, 20 августа. /ТАСС/. Группа агрессивно настроенных представителей антифашистских организаций напала на согласованную с властями демонстрацию ультраправых в городе Квебек (Канада). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Отмечается, что антифашисты начали бросать бутылки, стулья, фейерверки и подручный мусор в участников акции, а также атаковали следивших за порядком полицейских. По предварительным данным, минимум один участник беспорядков был задержан. Представители правых движений не стали ввязываться в потасовку и укрылись в одном из правительственных зданий.

Первоначально правые планировали устроить небольшое шествие по городским улицам, но после начавшихся беспорядков полиция его запретила. О численности участников акции и о численности нападавших пока не сообщается.

Ультраправые согласовали акцию протеста против нелегальной миграции из США в Канаду. Так, только с 1 по 15 августа на границе провинции Квебек и в соседних с ней североамериканских штатах были задержаны около 3 тыс. нелегалов. Это выходцы из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки, которые опасаются депортации из США из-за жесткой миграционной политики президента Дональда Трампа.