Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном

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ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся в понедельник с торговым судном в районе Малаккского пролива. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы седьмого флота ВМС США.
"Ракетный эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с торговым судном Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива", - отмечается в сообщении.
В командовании седьмого флота подчеркнули, что "корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура". По первоначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.
"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - заключили в пресс-службе.
Alnic MC - либерийский танкер, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение - 50 760 тонн.