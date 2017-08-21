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Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном

Происшествия
21 августа, 2:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, августа. /ТАСС

Эсминец John S. McCain получил повреждения левой части кормы

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© AP Photo/Yonhap, Jo Jung-ho

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся в понедельник с торговым судном в районе Малаккского пролива. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы седьмого флота ВМС США.

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"Ракетный эсминец John S. McCain столкнулся 21 августа с торговым судном Alnic MC, когда двигался к востоку от Сингапура и Малаккского пролива", - отмечается в сообщении.

В командовании седьмого флота подчеркнули, что "корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура". По первоначальным данным, эсминец получил повреждения левой части кормы.

"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - заключили в пресс-службе.

Alnic MC - либерийский танкер, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение - 50 760 тонн.

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