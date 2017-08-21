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СК опроверг задержание подозреваемого по делу о смерти пауэрлифтера Драчева

Происшествия
21 августа, 3:57 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Ранее сообщалось о задержании мужчины. Возбуждено уголовное дело

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ХАБАРОВСК, 21 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Розыск подозреваемого в причинении смертельных травм бывшему чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу Андрею Драчеву продолжается, сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по Хабаровскому краю Илья Гудков.

"Подозреваемый в причинении смертельных травм мужчине находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание", - сказал Гудков, добавив, что информация о задержании участника конфликта недостоверна.

Представитель СУ СК также отметил, что расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") продолжается.

Ранее сообщалось, что поздним вечером 20 августа подозреваемый в причинении смертельных травм Драчеву был задержан. В воскресенье утром в центре Хабаровска во время драки на улице 25-летний мужчина нанес несколько ударов Драчеву, от которых тот скончался. Предположительная причина смерти - черепно-мозговая травма.

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