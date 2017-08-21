Десять моряков столкнувшегося с танкером эсминца числятся пропавшими

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Десять моряков ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" числятся пропавшими после столкновения с танкером в районе Сингапура. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба седьмого флота ВМС США.

"В настоящее время 10 моряков числятся пропавшими и пятеро получили ранения", - говорится в заявлении.

Ранее в ВМС США заявили, что проведут расследование по факту столкновения эсминца "Джон Маккейн" и танкера Alnic MC в районе Малаккского пролива, недалеко от Сингапура.

"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - указали в командовании седьмого флота ВМС США.

"Джон Маккейн" - ракетный эсминец типа "Арли Берк", который назван в честь адмиралов ВМС США, отца и деда председателя комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона).

Alnic MC - либерийский танкер, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение - 50 760 тонн.