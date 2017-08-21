Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Десять моряков столкнувшегося с танкером эсминца числятся пропавшими

Происшествия
21 августа, 4:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, августа. /ТАСС

Также известно, что еще пять человек получили ранения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Десять моряков ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" числятся пропавшими после столкновения с танкером в районе Сингапура. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба седьмого флота ВМС США.

"В настоящее время 10 моряков числятся пропавшими и пятеро получили ранения", - говорится в заявлении.

Ранее в ВМС США заявили, что проведут расследование по факту столкновения эсминца "Джон Маккейн" и танкера Alnic MC в районе Малаккского пролива, недалеко от Сингапура.

"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - указали в командовании седьмого флота ВМС США.

"Джон Маккейн" - ракетный эсминец типа "Арли Берк", который назван в честь адмиралов ВМС США, отца и деда председателя комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона).

Alnic MC - либерийский танкер, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение - 50 760 тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащих
2
В ДТП под Владимиром погибли четыре человека
3
Собянин отказался от дебатов по поводу переноса столицы из Москвы
4
СМИ: сирийские войска разгромили крупный форпост террористов на пути к Дейр-эз-Зору
5
CNN: более 10 дипломатов США и членов их семей подверглись "акустическим атакам" на Кубе
6
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
7
Путин в Крыму обсудил с участниками "Тавриды" помощь творческой молодежи и цензуру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама