Десять моряков столкнувшегося с танкером эсминца числятся пропавшими

Визит госсекретаря Ватикана в РФ обозреватели считают политическим событиемОбщество 21 августа, 4:10
CNN: более 10 дипломатов США и членов их семей подверглись "акустическим атакам" на КубеМеждународная панорама 21 августа, 3:12
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судномПроисшествия 21 августа, 2:45
СМИ: почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения представят на "Армии-2017"Армия и ОПК 21 августа, 2:12
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащихМеждународная панорама 21 августа, 1:48
Андрей Малахов сообщил о переходе на канал "Россия-1"Общество 21 августа, 1:21
Болгарин Димитров стал победителем теннисного турнира в ЦинциннатиСпорт 21 августа, 1:14
Иванов и Созонов стартуют на чемпионате мира по бадминтону в ВеликобританииСпорт 21 августа, 0:59
Чемпионат мира по борьбе стартует в ПарижеСпорт 21 августа, 0:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Десять моряков ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" числятся пропавшими после столкновения с танкером в районе Сингапура. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба седьмого флота ВМС США.
"В настоящее время 10 моряков числятся пропавшими и пятеро получили ранения", - говорится в заявлении.
Ранее в ВМС США заявили, что проведут расследование по факту столкновения эсминца "Джон Маккейн" и танкера Alnic MC в районе Малаккского пролива, недалеко от Сингапура.
"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - указали в командовании седьмого флота ВМС США.
"Джон Маккейн" - ракетный эсминец типа "Арли Берк", который назван в честь адмиралов ВМС США, отца и деда председателя комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона).
Alnic MC - либерийский танкер, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение - 50 760 тонн.