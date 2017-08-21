Двое граждан Сирии пытались вылететь из Астаны в Лондон по поддельным документам

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Пограничники Казахстана задержали двух граждан Сирии, пытавшихся вылететь из Астаны в Лондон по поддельным паспортам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"Наряд отдела пограничного контроля "Астана" на рейсе Астана-Лондон выявил двух граждан Сирии, предъявивших на проверку паспорта граждан Болгарии. Документы были с частичной подделкой - путем замены листа с установочными данными", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили: задержанные пояснили, что пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни. По факту задержания граждан Сирии проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих с ними органов.