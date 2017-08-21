Двое граждан Сирии пытались вылететь из Астаны в Лондон по поддельным документам

"Известия": Минфин не принял нулевой НДС на торговлю онлайн-магазинов РФ за рубежЭкономика и бизнес 21 августа, 6:22
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 21 августаОбщество 21 августа, 6:19
Солнечно, сухо и до 31 градуса тепла будет в столичном регионеМосква 21 августа, 6:09
"Известия": маркировка пива может привести к его удорожаниюЭкономика и бизнес 21 августа, 5:34
ВКС РФ ликвидировали свыше 200 боевиков ИГ, направлявшихся к Дейр-эз-ЗоруАрмия и ОПК 21 августа, 5:11
Визит госсекретаря Ватикана в РФ обозреватели считают политическим событиемОбщество 21 августа, 4:10
Опрос: Трамп теряет поддержку в ключевых штатах, голосовавших за него на выборахМеждународная панорама 21 августа, 3:41
CNN: более 10 дипломатов США и членов их семей подверглись "акустическим атакам" на КубеМеждународная панорама 21 августа, 3:12
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судномПроисшествия 21 августа, 2:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Пограничники Казахстана задержали двух граждан Сирии, пытавшихся вылететь из Астаны в Лондон по поддельным паспортам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Наряд отдела пограничного контроля "Астана" на рейсе Астана-Лондон выявил двух граждан Сирии, предъявивших на проверку паспорта граждан Болгарии. Документы были с частичной подделкой - путем замены листа с установочными данными", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили: задержанные пояснили, что пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни. По факту задержания граждан Сирии проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих с ними органов.