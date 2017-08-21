Главного таможенного инспектора Читинской таможни заподозрили в коррупции

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ЧИТА, 21 августа. /ТАСС/. Два уголовных дела возбуждены против главного государственного таможенного инспектора Читинской таможни, которого заподозрили в получении около 1 млн рублей взяток, сообщила в понедельник пресс-служба Сибирского таможенного управления.
"По материалам подразделения службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления возбуждены два уголовных дела в отношении главного государственного таможенного инспектора Читинской таможни по фактам получения взяток в размере около 1 млн рублей", - говорится в сообщении. Имя инспектора в пресс-службе не уточнили.
По данным ведомства, его задержали в начале августа при получении 237 тыс. руб. от представителя коммерческой фирмы. Деньги, по данным ведомства, предназначались на общее покровительство компании, занимающейся перемещением товаров народного потребления из Китая в Россию.
Было установлено, что в конце 2015 года таможенник предложил представителю фирмы за незаконное денежное вознаграждение содействие в возврате налога на добавленную стоимость. В результате с марта по декабрь 2016 года он получил 750 тыс. рублей взяток.
Уголовные дела возбуждены по части 5 статьи 290 ("Получение взятки") и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").