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СМИ: в Таиланде россиянина обвинили в опасном вождении после ДТП с двумя погибшими

Происшествия
21 августа, 7:41 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 21, августа. /ТАСС

За данное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и/или штраф в размере свыше $6 тыс., сообщает газета Nation

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БАНГКОК, 21 августа. /ТАСС/. Российский турист обвинен в опасном вождении после ДТП на юге Таиланда, в котором погибли двое граждан Германии. Об этом в понедельник сообщила газета Nation.

По ее данным, инцидент произошел на острове Самуи в воскресенье вечером. Двое туристов из Германии на мотоцикле, совершая обгон на двухполосной дороге, столкнулись со встречным автомобилем, которым управлял 46-летний россиянин. Другие обстоятельства ДТП не приводятся.

Как сообщили изданию в полиции Самуи, обвинения в опасном вождении, повлекшем гибель человека, предъявлены водителю из России. Местное законодательство предусматривает наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок до 10 лет и/или штраф в размере свыше $6 тыс.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что пока не получали информацию о данном инциденте.

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