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Четверо пострадавших при нападении в Сургуте находятся в тяжелом состоянии после операций

Происшествия
21 августа, 9:43 UTC+3 ТАСС

Два человека остаются в средней степени тяжести, еще один пострадавший проходит лечение амбулаторно

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Четверо из семи пострадавших в субботу при нападении мужчины с ножом в Сургуте остаются в тяжелом состоянии после травм и операций, сообщили ТАСС в понедельник в департаменте общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО).

"Степень тяжести у четверых человек расценивается как тяжелая, это соответствует травмам и объемам перенесенных операций. Два человека в средней степени тяжести и один человек проходит лечение амбулаторно", - сказали в департаменте.

19 августа в Сургуте мужчина напал с ножом на прохожих, ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, нападавший был ликвидирован.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи уже установили его личность. По предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. По словам Петренко, на молодого человека запрошены характеризующие материалы, будет проверяться информация о возможных психических отклонениях у него.

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