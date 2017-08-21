СМИ: более 20 туристов пострадали в аварии в Анталье

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в ДТП в Анталье. Об этом сообщило в понедельник агентство Dogan.

По его данным, перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя.

Национальность пострадавших туристов не приводится, они были доставлены в больницу.

Генеральное консульство России в Анталье уточняет информацию о туристах, пострадавших в ДТП. "В данный момент мы проясняем информацию о произошедшем", - сказал собеседник агентства.