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СМИ: более 20 туристов пострадали в аварии в Анталье

Происшествия
21 августа, 10:49 дата обновления: 21 августа, 10:55 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, августа. /ТАСС

Перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер

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Материал из 1 страницы
© EPA/STR

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в ДТП в Анталье. Об этом сообщило в понедельник агентство Dogan.

По его данным, перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя.

Национальность пострадавших туристов не приводится, они были доставлены в больницу.

Генеральное консульство России в Анталье уточняет информацию о туристах, пострадавших в ДТП. "В данный момент мы проясняем информацию о произошедшем", - сказал собеседник агентства.

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