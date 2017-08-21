В Заполярье пограничники задержали сирийца, пытавшегося попасть в Норвегию

МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в районе города Заполярный Мурманской области задержали гражданина Сирийской Арабской Республики, который пытался незаконно попасть в Норвегию. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе погрануправления.

"Сириец преодолел рубеж инженерно-технических сооружений пограничных органов и начал движение в направлении государственной границы, планируя незаконно попасть на территорию Королевства Норвегия", - сказали в ведомстве.

Пограничники выяснили, что сириец прибыл в Заполярье из Москвы, желая попасть в Норвегию для поиска лучших условий жизни.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело за попытку нарушения границы. Печенгским районным судом Мурманской области ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.