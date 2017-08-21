Полиция Брюсселя устроила погоню за въехавшим в пешеходную зону автомобилем

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Полиция Брюсселя устроила в понедельник утром охоту за автомобилем, который въехал в пешеходную зону в центре столицы. Об этом сообщил телеканал RTBF.

По его информации, легковой автомобиль въехал на пешеходную улицу в закрытой для движения транспорта центральной исторической части Брюсселя. Полицейский патруль попытался его остановить, однако водитель не подчинился требованиям, развернулся и уехал. В центр города были немедленно направлены подкрепления из соседних комиссариатов, также об инциденте были уведомлены военные, патрулирующие город в рамках усиления мер антитеррористической безопасности.

Погоня продолжалась более получаса, пока подозрительная машина не оказалась блокирована в узком переулке. Когда водителя задержали, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Центр Брюсселя был закрыт для автомобилей три года назад, схема дорожного движения в центральной части столицы была радикально изменена. Однако до сих пор многие водители регулярно пытаются по ошибке или незнанию въехать в пешеходную часть столицы.