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После ДТП в Анталье госпитализированы четверо россиян

Происшествия
21 августа, 12:42 дата обновления: 21 августа, 12:50 UTC+3

Пострадавших, в числе которых ребенок, доставили в больницу Онджалы, уточнили в генконсульстве РФ в Анталье

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© AP Photo/Cavit Ozgul

АНКАРА, 21 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Четверо граждан России, в их числе ребенок, были доставлены в больницу после ДТП с туристическим автобусом в Турции. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Четверо россиян доставлены в больницу Онджалы после аварии в Анталье. Среди госпитализированных есть ребенок", - сказал собеседник агентства.

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