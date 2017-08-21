После ДТП в Анталье госпитализированы четверо россиян

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АНКАРА, 21 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Четверо граждан России, в их числе ребенок, были доставлены в больницу после ДТП с туристическим автобусом в Турции. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.
"Четверо россиян доставлены в больницу Онджалы после аварии в Анталье. Среди госпитализированных есть ребенок", - сказал собеседник агентства.