Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян

Происшествия
21 августа, 14:25 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Медицинскую помощь оказывают одному человеку

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/STR, архив

АНКАРА, 21 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Одиннадцать граждан РФ находились в автобусе, который попал в аварию в Турции, медицинскую помощь оказывают одному человеку. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Из 26 пассажиров автобуса 11 - наши соотечественники. Серьезная медицинская помощь в настоящий момент потребовалась только одной женщине. Ей проводят локальную операцию", - сказал собеседник агентства.

При этом, по данным дипмиссии, "еще четверо других россиян уже выписаны из больницы, им дальнейшая помощь не нужна".

Ранее агентство Dogan сообщило, что перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя. Пострадали более 20 человек, они доставлены в больницу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
2
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
3
В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Глава МИД Египта передал Лаврову послание Путину от ас-Сиси
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама