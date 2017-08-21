В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян

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АНКАРА, 21 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Одиннадцать граждан РФ находились в автобусе, который попал в аварию в Турции, медицинскую помощь оказывают одному человеку. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.
"Из 26 пассажиров автобуса 11 - наши соотечественники. Серьезная медицинская помощь в настоящий момент потребовалась только одной женщине. Ей проводят локальную операцию", - сказал собеседник агентства.
При этом, по данным дипмиссии, "еще четверо других россиян уже выписаны из больницы, им дальнейшая помощь не нужна".
Ранее агентство Dogan сообщило, что перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя. Пострадали более 20 человек, они доставлены в больницу.