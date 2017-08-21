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В Ростове-на-Дону горят 10 домов на площади 6 тыс. кв. метров

Происшествия
21 августа, 14:07 дата обновления: 21 августа, 14:35 UTC+3

О пострадавших не сообщается

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© ГУ МЧС России по Ростовской области

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка десяти домов горят в Ростове-на-Дону, пожар тушат при помощи вертолета, группировка пожарных на месте ЧП увеличивается. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

"По уточненной информации, на Нижегородской улице произошло возгорание одного частного одноэтажного жилого дома, огнем из-за сильного ветра охвачено уже 10 домов на общей площади 6000 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Тридцать пять человек эвакуированы.

"Пожару присвоен четвертый номер сложности. Проводится наращивание группировки, к тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России", - отметили в ГУ МЧС.

В пресс-службе добавили, что тушение горящих домов готовится начать пожарный катер "Вьюн". Собеседник агентства уточнил, что, по последним данным, горят не десять, а восемь частных жилых домов.

К ликвидации пожара привлечены более 100 человек и 25 единиц техники.

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