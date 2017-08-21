Parisien: схрон с гранатометами обнаружен в пригороде Парижа

На Соловках планируют построить взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминалНовости партнеров 21 августа, 15:16
Компания Essar Oil Limited. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 15:12
Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозкахЭкономика и бизнес 21 августа, 15:07
"Швабе" завоевал пять медалей на чемпионате России по легкой атлетикеНовости партнеров 21 августа, 15:05
СМИ: часы Биг-Бена в последний раз пробили полдень перед реставрациейОбщество 21 августа, 14:56
Анатолий Антонов назначен послом России в СШАПолитика 21 августа, 14:55
Вратарь "Крыльев Советов" Лория перешел в "Анжи" на правах арендыСпорт 21 августа, 14:48
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублейОбщество 21 августа, 14:47
"Швабе" презентует на форуме "Армия-2017" более 100 разработок для военного оборудованияАрмия и ОПК 21 августа, 14:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. Крупный оружейный схрон обнаружили французские правоохранители в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Как сообщила в понедельник газета Le Parisien, в помещении для хранения велосипедов были спрятаны гранатометы, а также полицейские проблесковые маячки для автомобилей.
Помимо противотанковых ракет оперативники нашли три толовых шашки, два дробовика, патроны калибром 12 и 9 мм, бронежилеты, наличные деньги и около 40 кг гашиша. В ходе операции были задержаны два местных жителя 30 и 40 лет по обвинению в незаконном хранении оружия и наркотиков.
По данным газеты, полиция вела наблюдение за задержанными в течение нескольких недель. Мужчины сознались, что все указанное оружие и наркотики принадлежат им, однако отказались раскрыть их происхождение.