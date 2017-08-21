Parisien: схрон с гранатометами обнаружен в пригороде Парижа

ТАСС, 21 августа. Крупный оружейный схрон обнаружили французские правоохранители в северном пригороде Парижа Сен-Дени. Как сообщила в понедельник газета Le Parisien, в помещении для хранения велосипедов были спрятаны гранатометы, а также полицейские проблесковые маячки для автомобилей.

Помимо противотанковых ракет оперативники нашли три толовых шашки, два дробовика, патроны калибром 12 и 9 мм, бронежилеты, наличные деньги и около 40 кг гашиша. В ходе операции были задержаны два местных жителя 30 и 40 лет по обвинению в незаконном хранении оружия и наркотиков.

По данным газеты, полиция вела наблюдение за задержанными в течение нескольких недель. Мужчины сознались, что все указанное оружие и наркотики принадлежат им, однако отказались раскрыть их происхождение.