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Несколько взрывов газового оборудования произошли во время пожара в Ростове-на-Дону

Происшествия
21 августа, 15:21 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, августа. /ТАСС

Взрывы были слышны в частных домах, их число не уточняется

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Задымление на месте пожара в центре Ростова-на-Дону

Задымление на месте пожара в центре Ростова-на-Дону

© Сергей Фадеичев/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Несколько взрывов газового оборудования произошли в частных домах, охваченных пожаром в центре Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"Было слышно несколько взрывов газового оборудования в частных домах, на которые перекинулся огонь", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Ростовской области, порядка десяти домов горят в Ростове-на- Дону, пожар тушат при помощи вертолета, группировка пожарных на месте ЧП увеличивается. "По уточненный информации, на Нижегородской улице произошло возгорание одного частного одноэтажного жилого дома, огнем из-за сильного ветра охвачено уже 10 домов на общей площади 6000 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Тридцать пять человек эвакуированы.

"Пожару присвоен четвертый номер сложности. Проводится наращивание группировки, к тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России", - отметили в ГУ МЧС. К ликвидации пожара привлечены более 100 человек и 25 единиц техники.

ТАСС/Ruptly/МЧС России

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