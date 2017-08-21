Несколько взрывов газового оборудования произошли во время пожара в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Несколько взрывов газового оборудования произошли в частных домах, охваченных пожаром в центре Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.
"Было слышно несколько взрывов газового оборудования в частных домах, на которые перекинулся огонь", - рассказали в пресс-службе.
Как ранее сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Ростовской области, порядка десяти домов горят в Ростове-на- Дону, пожар тушат при помощи вертолета, группировка пожарных на месте ЧП увеличивается. "По уточненный информации, на Нижегородской улице произошло возгорание одного частного одноэтажного жилого дома, огнем из-за сильного ветра охвачено уже 10 домов на общей площади 6000 кв. м", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Тридцать пять человек эвакуированы.
"Пожару присвоен четвертый номер сложности. Проводится наращивание группировки, к тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России", - отметили в ГУ МЧС. К ликвидации пожара привлечены более 100 человек и 25 единиц техники.