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Прокуратура просит 56 лет тюрьмы для обвиняемых в нападении на полицейского в Самаре

Происшествия
21 августа, 14:59 UTC+3 САМАРА САМАРА 21, августа. /ТАСС

Нападение на начальника ОМВД Дмитрия Вашуркина и его жену произошло в ночь на 11 декабря 2016 года

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САМАРА, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура запросила в общей сложности 56 лет лишения свободы в колонии строгого режима для четверых из пяти подсудимых по делу о разбойном нападении и покушении на убийство начальника ОМВД России по городу Отрадному Самарской области Дмитрия Вашуркина, а также убийстве его супруги. Об этом ТАСС в понедельник сообщила старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова.

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"В ходе прошедших сегодня судебных прений гособвинение попросило суд приговорить подсудимого Яранкина к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Елтышева - к 13 годам, Яцуненко - к 10 годам, Пермякова - к восьми", - сказала Кудинова.

По ее словам, пятую подсудимую - жительницу Самары Кристину Чистякову, обвиняемую в укрывательстве преступлений, прокуратура попросила приговорить к выплате штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Дело о нападении на полицейского и его жену

По версии следствия, в ночь на 11 декабря 2016 года в магазине в Самарской области местные жители Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниила Елтышев и Эрнст Яцуненко, заметив на шее ранее им незнакомого полицейского Дмитрия Вашуркина золотую цепочку, решили напасть на него. Обвиняемые проследили за потерпевшим и его супругой до их дома, проникли в помещение, избили жертв, потребовав отдать драгоценности и деньги.

Забрав украшения и деньги на 41 тыс. рублей и обнаружив служебное удостоверение сотрудника полиции, Яранкин решил убить потерпевших топором, чтобы избавиться от свидетелей. Вашуркин выжил, он был госпитализирован, его супруга погибла.

В зависимости от роли каждого Яранкину, Пермякову, Елтышеву и Яцуненко было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Разбой", "Убийство", "Покушение на убийство", "Похищение паспорта или другого важного личного документа" УК РФ. Кроме того, по статье "Укрывательство преступлений" привлечена к уголовной ответственности 24 - летняя Кристина Чистякова.

Нападение на полицейского и его жену вызвало широкий общественный резонанс в регионе. В ходе предварительного расследования детально проверялись все возможные версии произошедшего, и свое подтверждение нашла версия о разбойном нападении.

Подозреваемые были задержаны в течение пяти суток, также были установлены обстоятельства убийства и обнаружены тайники с похищенным имуществом. В связи с тем, что один из обвиняемых - Пермяков - является военнослужащим, дело было передано для рассмотрения в Приволжский окружной военный суд.

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