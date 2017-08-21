В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов

ТАСС/Ruptly/МЧС России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла, огнем охвачены 12 домов.

Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

"На данный момент горят 12 частных жилых домов - два двухэтажных и десять одноэтажных на общей площади 6500 кв. м", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет. "Эвакуированы до 300 человек", - сообщили в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось о том, что огнем охвачены 10 домов.

Однако в Городской больнице скорой медицинской помощи ТАСС сообщили о наличии пострадавших, не уточнив их число.

В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС сообщили, что развернули шесть пунктов временного размещения. "Организована эвакуация населения из соседних домов, по предварительным данным, пострадавших нет. Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Тушение ведется по четвертому номеру сложности из пяти возможных. "Работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер порывами до 15 м/с", - сказал он. "В борьбе с огненной стихией задействован вертолет Ми-8 МЧС России и пожарный катер "Вьюн". Готовятся к применению два вертолета Росгвардии и два вертолета Министерства обороны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас ведется наращивание группировки сил для тушения пожара. "Будет произведено усиление за счет сил Новочеркасского, Таганрогского и Азовского местных пожарно-спасательнах гарнизонов. Они уже отправились к месту происшествия", - рассказали в пресс-службе.

По словам руководителя оперативного штаба МЧС Евгения Кондратьева, "есть риск распространения огня на многоэтажные дома, которые находятся рядом".