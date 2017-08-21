Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Массажист, насиловавший детей в санатории и снимавший порноролики, приговорен к 13 годам

Происшествия
21 августа, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

После окончания тюремного срока осужденный не сможет 10 лет заниматься медицинской деятельностью и полтора года будет ограничен в передвижениях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы в понедельник приговорил к 13 годам колонии массажиста Александра Сологуба за насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним девочкам в санатории и схемки порнороликов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сологуб приговорен к 13 годам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 99 УК РФ в отношении Сологуба А. Т. применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - сообщили в пресс-службе.

После выхода на свободу Сологуб также не сможет 10 лет заниматься медицинской деятельностью и полтора года будет ограничен в передвижениях.

Согласно обвинительному заключению, 46-летний житель Московской области Александр Сологуб совершил преступления, предусмотренные ч.ч. 3, 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста"), п.п. "а, в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов в отношении двух или более лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста").

По версии следствия, в январе 2004 года Сологуб для реализации своего преступного плана устроился на работу в одно из столичных детских медицинских учреждений санаторного типа на должность медбрата по массажу. Он подыскивал детей, приезжающих на отдых и лечение в санаторий по выделенным путевкам, и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. При этом медбрат фиксировал свои действия на цифровые видеоустройства, используя малолетних для изготовления порнографических материалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама