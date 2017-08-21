Массажист, насиловавший детей в санатории и снимавший порноролики, приговорен к 13 годам

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы в понедельник приговорил к 13 годам колонии массажиста Александра Сологуба за насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним девочкам в санатории и схемки порнороликов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сологуб приговорен к 13 годам лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 99 УК РФ в отношении Сологуба А. Т. применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - сообщили в пресс-службе.

После выхода на свободу Сологуб также не сможет 10 лет заниматься медицинской деятельностью и полтора года будет ограничен в передвижениях.

Согласно обвинительному заключению, 46-летний житель Московской области Александр Сологуб совершил преступления, предусмотренные ч.ч. 3, 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста"), п.п. "а, в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов в отношении двух или более лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста").

По версии следствия, в январе 2004 года Сологуб для реализации своего преступного плана устроился на работу в одно из столичных детских медицинских учреждений санаторного типа на должность медбрата по массажу. Он подыскивал детей, приезжающих на отдых и лечение в санаторий по выделенным путевкам, и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. При этом медбрат фиксировал свои действия на цифровые видеоустройства, используя малолетних для изготовления порнографических материалов.