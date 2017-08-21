Суд оставил под арестом фигурантов дела о хищении средств "Нота-банка"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до октября срок ареста бывшим совладельцам "Нота-банка" Дмитрию и Вадиму Ерохиным, а также гадалке Ноне Михай, обвиняемым в хищении денег банка. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Постановлением суда срок содержания под стражей Ноны Михай продлили до 1 октября", - сказала представитель суда, добавив, что срок ареста Дмитрию и Вадиму Ерохиным продлен до 5 октября.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Нота-банк" на 1 ноября 2015 года занимал 97-е место в банковской системе РФ. 25 ноября 2015 года ЦБ отозвал его лицензию на осуществление банковских операций. Обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе кредитной организации на сумму более 26 млрд рублей.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что с хищением 26 млрд рублей у "Нота-банка" связано уголовное дело в отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко.

По данным следствия, Захарченко, будучи хорошо знакомым с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.

В рамках дела о хищении средств вкладчиков суд санкционировал арест совладельцев банка Дмитрия и Вадима Ерохиных, которые обвиняются в хищении и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как рассказал ранее ТАСС источник, близкий к следствию, Нона Михай также причастна к хищению средств банка - она обвиняется в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере. По словам источника, Михай является потомственной гадалкой, клиенткой которой была сестра Галины Марчуковой Лариса. Михай давала ей советы, гадая на картах, и читала молитвы за успех в бизнесе.