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Депутат и активист требуют с Навального 2,6 млн руб. за срыв празднования Дня России

Происшествия
21 августа, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Игорь Брумель заявил, что оппозиционер задел чувства граждан, пришедших на праздник

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель и лидер политической группы SERB Игорь Бекетов подали иски в Люблинский суд Москвы к Алексею Навальному о компенсации морального вреда на общую сумму 2,6 млн рублей за организованный оппозиционером митинг на Тверской площади Москвы 12 июня, который, по мнению истцов, сорвал празднование Дня России. Об этом ТАСС сообщил в понедельник сам депутат.

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"Этим Навальный задел наши чувства и других граждан, пришедших на праздник", - добавил Брумель.

"Только что я подал в Люблинский суд свой иск о взыскании с Навального компенсации в размере 1,9 млн рублей. Считаю, что мы с Бекетовым солидарно пострадали от противоправных действий Навального во время празднования Дня России 12 июня на Тверской площади, где сторонники оппозиционера устроили массовые беспорядки", - рассказал он, уточнив, что в суд Бекетов подал свои исковые требования также в понедельник на сумму 700 тыс. руб.

Брумель ранее пояснил ТАСС, что изначально иск был заявлен по месту проведения митинга в Тверской суд Москвы, однако он был возвращен и теперь заявлен по месту проживания ответчика, то есть в Люблинский суд.

Поводом для иска к Алексею Навальному стали события 12 июня в центре Москвы на Тверской площади. Несанкционированный митинг перерос в массовые беспорядки и закончился задержаниями сторонников Навального. В результате полиция задержала более 150 человек.

По словам Брумеля, из-за событий на Тверской площади он находился в стрессовом состоянии. Как говорится в иске депутата, из-за этого он "не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности". Депутат отметил, что в случае получения компенсации, они с Бекетовым отдадут деньги на благотворительность.

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