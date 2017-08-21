В Ростове-на-Дону из-за пожара ввели режим ЧС

ТАСС, 21 августа. Режим чрезвычайно ситуации ввели в Ростове-на-Дону из-за пожара в центре города, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра Мария Давыдова.

"Главой администрации режим ЧС введен с 14:30 мск. Для обеспечения помощи жителям, пострадавшим от пожара, организован центр временной помощи. Также работает телефон горячей линии", - сказала Давыдова.

Как сообщил замначальника областного ГУ МЧС Евгений Кондратьев, пожар охватил уже 25 домов. В ведомстве ранее заявили, что эвакуированы более 500 человек. По данным МЧС, пострадавших нет, однако в городской больнице скорой медицинской помощи ТАСС сообщили, в учреждение доставлены три человека.

В одном из частных домов в историческом центре Ростова-на-Дону произошел пожар. Пламя распространилось на близлежащие строения. Спасательные работы осложняются такими факторами, как устойчивая жаркая погода, густая застройка в частном секторе, отметили в пресс-службе южного регионального центра МЧС. В настоящее время огонь охватил постройки в частном секторе, однако Кондратьев ранее сообщил, что есть риск распространения огня и на многоэтажные дома.

По словам замначальника областного ГУ МЧС, в тушении пожара участвуют 437 человек и 212 единиц техники. К ликвидации возгорания привлечены три вертолета МЧС, планируется привлечь также три вертолета от Минобороны.

"Обстановка осложнена сильным порывистым ветром до 20 м/с", - добавил он.