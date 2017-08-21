Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Крупный пожар, вспыхнувший днем в понедельник в центре Ростова-на-Дону, парализовал движение в городе. Полицейским пришлось оцепить восемь кварталов, а спасателям эвакуировать сотни людей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

ТАСС/Ruptly/МЧС России

Возгорание произошло днем в историческом центре города. По свидетельствам очевидцев, огонь на частный дом перекинулся из двора одного из расположенных рядом производственных помещений. По последним данным, горят 12 домов - два двухэтажных и десять одноэтажных на общей площади более 6,5 тыс. квадратных метров.

Руководитель оперативного штаба МЧС Евгений Кондратьев рассказал журналистам, что пожар может перекинуться на многоэтажные дома. Тушение возгорания осложняется сильным ветром, который способствует распространению огня.

Официальных данных о пострадавших и погибших в результате ЧП пока не поступало. Однако в Городской больнице скорой медицинской помощи ТАСС сообщили, что при пожаре есть пострадавшие. Сколько их, станет понятно после того, как пациентов доставят в больницу.

Масштабная эвакуация

Район, где вспыхнул крупный пожар, считается историческим центром Ростова-на-Дону. Место находится недалеко от реки Дон, где расположено много частных домов. Огонь распространялся быстро, поэтому людям пришлось спешно покинуть свои дома.

По словам источника в экстренных службах города, были эвакуированы жители не только частного сектора, но и ближайших многоквартирных домов. По данным МЧС, из-за пожара спасатели эвакуировали около 500 человек. Источник в экстренных службах города, в свою очередь, сообщал ТАСС о 1 тыс. эвакуированных, но эти данные не подтвердились.

Из-за пожара полиция оцепила несколько центральных улиц города. Как говорят очевидцы, перекрыты восемь ближайших к возгоранию кварталов. Движение в Ростове-на-Дону парализовано, в городе образовались километровые пробки.

Волнения ростовчан

По словам очевидца пожара Сергея Буланова, люди волнуются, чтобы огонь не перекинулся на их дома. Для этого, по его словам, они на крышах проливают здания водой из шлангов. Но у Буланова, как признался собеседник агентства, из-за аварии уже несколько дней нет воды, и если огонь доберется до его дома, тушить его будет нечем.

"Уже четыре дня нет воды у нас на улице, поскольку шел ремонт дороги, и случилась какая-то авария. Теперь на всей улице у нас нет воды. Насчет следующих улиц не в курсе... Если огонь перебросится…, тушить не чем", - рассказал он.

Огонь тушат при помощи вертолета, группировка спасателей на месте ЧП увеличивается - к ликвидации возгорания, которому присвоен четвертый номер сложности, привлекли пожарных из соседних городов.

Для местных жителей развернули шесть пунктов временного размещения вместимостью 720 человек. В них предусмотрено все самое необходимое, включая горячее питание и предметы первой необходимости.