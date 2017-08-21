Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве рассмотрит иск о защите чести и достоинства политолога к "Ведомостям"

Происшествия
21 августа, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Константин Костин утверждает, что вышедшая в июле публикация "Будущего не видно" нанесла ущерб его репутации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Иск политолога Константина Костина к изданию "Ведомости" о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей поступил в Останкинский суд Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Иск Костина в суд поступил, он передан судье Марине Сурниной, дата рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Как следует из иска, Костин утверждает, что понес ущерб своей репутации и получил нравственные страдания вследствие публикации газеты "Ведомости" "Будущего не видно", вышедшей в июле 2017 года. В статье излагается информация со ссылкой на информированные источники газеты о том, что Костину якобы было поручено составление предвыборной программы Владимира Путина, и он с этой задачей не справился.

Костин в иске указывает на недостоверность информации газеты и ее порочащий характер.

Ранее Костин, возглавляющий Фонд развития гражданского общества, выиграл иск против политика Алексея Навального и отсудил 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
7
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама