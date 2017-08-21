Суд в Москве рассмотрит иск о защите чести и достоинства политолога к "Ведомостям"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Иск политолога Константина Костина к изданию "Ведомости" о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей поступил в Останкинский суд Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Иск Костина в суд поступил, он передан судье Марине Сурниной, дата рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Как следует из иска, Костин утверждает, что понес ущерб своей репутации и получил нравственные страдания вследствие публикации газеты "Ведомости" "Будущего не видно", вышедшей в июле 2017 года. В статье излагается информация со ссылкой на информированные источники газеты о том, что Костину якобы было поручено составление предвыборной программы Владимира Путина, и он с этой задачей не справился.

Костин в иске указывает на недостоверность информации газеты и ее порочащий характер.

Ранее Костин, возглавляющий Фонд развития гражданского общества, выиграл иск против политика Алексея Навального и отсудил 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.