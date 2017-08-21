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Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий

Происшествия
21 августа, 17:20 дата обновления: 21 августа, 18:15 UTC+3

Трое пострадавших госпитализированы с ожогами

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© ГУ МЧС России по Ростовской области/ТАСС

Крупный пожар вспыхнул днем в историческом центре Ростова-на-Дону. На данный момент горят около 30 домов на площади около 10 тыс. кв. м. За помощью к медикам обратились 27 человек. Трое госпитализированы с ожогами. Из районов, примыкающих к очагу возгорания эвакуированы 650 человек. Шесть жилых кварталов отключены от газо- и энергоснабжения. Пожар тушат вертолеты МЧС и Росгвардии, а также самолет-амфибия.

18:15:25 21.08.2017 18:13:41 21.08.2017

Число пострадавших увеличилось до 27 человек.

17:59:22 21.08.2017

Из-за пожара эвакуированы уже 650 человек, сообщают в МЧС. Жертв, по предварительным данным, нет. Ликвидировать возгорание мешает сильный ветер и плотная застройка. 

17:59:07 21.08.2017 17:53:17 21.08.2017

Огонь перекинулся на многоэтажку. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на шестом этаже здания. 

17:50:52 21.08.2017 17:45:01 21.08.2017

В региональной прокуратуре сообщили, что в связи с ЧП будет начата проверка. 

 

 

17:41:12 21.08.2017

Из Подмосковья в Ростов-на-Дону для тушения пожара вылетел Ил-76, оборудованный выливными авиационными приборами, сообщили в пресс-службе МЧС России.

 

17:39:38 21.08.2017

Жители города выкладывают в сеть фото и видео с места событий.

17:26:45 21.08.2017

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что погорельцы смогут восстановить документы в приоритетном порядке. Также правоохранители сообщили, что в тушении пожара принимает участие личный состав всех восьми отделов полиции Ростова-на-Дону (всего около 160 сотрудников). 

17:23:51 21.08.2017

Авиация МЧС сбросила на очаги возгорания более 70 тонн воды , сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Более 70 тонн воды сброшено на очаги пожара вертолетами Ми-8 МЧС России", - сказал сотрудник пресс-службы.
Сейчас площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, горят до 30 домов.

 

17:17:45 21.08.2017

Число пострадавших увеличилось до 22, трое из них госпитализированы. По последним данным, площадь пожара возросла до 10 тыс. кв. метров, горят 25 жилых домов.

17:16:21 21.08.2017

В районе пожара шесть жилых кварталов отключены от газо- и энергоснабжения. На данный момент горят уже 25 домов. 

16:45:35 21.08.2017 16:40:21 21.08.2017

К тушению пожара привлечены три вертолета Росгвардии. Для оцепления места пожара направлены 200 военнослужащих ростовского гарнизона. 

16:33:33 21.08.2017 16:31:23 21.08.2017

В городе введен режим ЧС. Пожар охватил уже 25 домов, эвакуированы более 500 человек. 

15:26:02 21.08.2017

Площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла, огнем охвачены 12 домов -  два двухэтажных и десять одноэтажных на общей площади 6500 кв. м. Эвакуированы уже 300 человек. 

15:20:34 21.08.2017

В частных домах, охваченных огнем, слышны взрывы газового оборудования. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС сообщают, что к тушению привлечен вертолет, а число пожарных увеличено.  

14:07:55 21.08.2017

В Ростове-на-Дону, горят порядка 10 домов.  Группировка пожарных на месте ЧП увеличивается, из ближайших зданий эвакуированы 35 человек. 

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