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Причиной пожара в Ростове-на-Дону могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов

Происшествия
21 августа, 17:05 дата обновления: 21 августа, 17:07 UTC+3

Версия поджога маловероятна, сообщил источник в правоохранительных органах

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Причиной пожара в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, стало возгорание бытовой техники в одном из домов, версия поджога маловероятна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"По предварительным данным, из-за короткого замыкания загорелась бытовая техника в одном из домов. В условиях плотной застройки и сильного ветра пожар стремительно распространился", - сказал источник, добавив, что огнем охвачено 25 домов.

Он также добавил, что "версия поджога маловероятна".

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что полиция проводит проверку по факту пожара и устанавливает обстоятельства произошедшего.

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