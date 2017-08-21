Причиной пожара в Ростове-на-Дону могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Причиной пожара в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, стало возгорание бытовой техники в одном из домов, версия поджога маловероятна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, из-за короткого замыкания загорелась бытовая техника в одном из домов. В условиях плотной застройки и сильного ветра пожар стремительно распространился", - сказал источник, добавив, что огнем охвачено 25 домов.
Он также добавил, что "версия поджога маловероятна".
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что полиция проводит проверку по факту пожара и устанавливает обстоятельства произошедшего.