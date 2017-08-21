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Самолет-амфибия Бе-200 МЧС прибыл в Ростов-на-Дону для тушения крупного пожара

Происшествия
21 августа, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

В готовности к вылету также находится самолет Ил-76

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России прибыл в Ростов-на-Дону для тушения крупного пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС РФ.

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© Евгений Дубровский/ТАСС

Три вертолета Росгвардии привлечены для тушения пожара в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за пожара ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов

"Самолет Бе-200 ЮРЦ МЧС в ближайшее время приступит к тушению частных жилых домов в Ростове-на-Дону", - сказали в ведомстве.

Кроме того, группировка вертолетов, которые будут принимать участие в тушении возгорания, в ближайшее время увеличится до шести. "В настоящее время пожар с воздуха тушат два вертолета", - пояснили в ЮРЦ. В готовности к вылету с подмосковного аэродрома Раменское находится самолет Ил-76 МЧС.

По последним данным, пожар охватил 25 жилых домов на общей площади до 7000 кв. м. Из зоны пожара эвакуированы более 500 человек. По предварительной информации, пострадали три человека.

Всего в тушении задействованы более 200 человек и 50 единиц техники. МЧС продолжает наращивать группировку сил и средств. Как сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь мэра Мария Давыдова, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Проверку по факту пожара проводит полиция. "По факту пожара проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на участке дороги в непосредственной близости от пожара, организовывают отвод транспорта. Кроме того, они информируют население о складывающейся обстановке и принимают участие в ликвидации возгорания.

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