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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла до 10 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.
"Площадь пожара возросла до 10 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.
Сейчас, по данным, размещенным на сайте правительства Ростовской области, количество охваченных огнем домов также увеличилось. "Огонь охватил около 30 домов, эвакуированы 560 человек, - говорится в сообщении. - На ликвидации пожара работает 30 машин и два вертолета. По всему кварталу отключен газ, электроэнергия, район оцеплен полицией".
Дополнительно для борьбы с огнем привлечены силы из Батайска и Новочеркасска. Также будет задействован военный вертолет для тушения пожара, сообщили в правительстве области.
В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Причиной ЧП, как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, стало возгорание бытовой техники в одном из домов, версия поджога маловероятна. Полиция проводит проверку по факту пожара.