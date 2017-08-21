МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла до 10 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

"Площадь пожара возросла до 10 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Сейчас, по данным, размещенным на сайте правительства Ростовской области, количество охваченных огнем домов также увеличилось. "Огонь охватил около 30 домов, эвакуированы 560 человек, - говорится в сообщении. - На ликвидации пожара работает 30 машин и два вертолета. По всему кварталу отключен газ, электроэнергия, район оцеплен полицией".

Дополнительно для борьбы с огнем привлечены силы из Батайска и Новочеркасска. Также будет задействован военный вертолет для тушения пожара, сообщили в правительстве области.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Причиной ЧП, как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, стало возгорание бытовой техники в одном из домов, версия поджога маловероятна. Полиция проводит проверку по факту пожара.