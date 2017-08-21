Вертолеты МЧС сбросили более 70 тонн воды в зоне пожара в Ростове-на-Дону

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ТАСС, 21 августа. Авиация МЧС сбросила более 70 тонн воды на очаги крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Более 70 тонн воды сброшено на очаги пожара вертолетами Ми-8 МЧС России", - сказал сотрудник пресс- службы.
Сейчас площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, горят до 30 домов.