Пожар в центре Ростова-на-Дону перекинулся на многоэтажку

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший днем в понедельник в частном секторе в центре Ростова-на-Дону, перекинулся на балкон расположенного рядом 16-этажного жилого дома. Пожарные локализовали возникшее на шестом этаже возгорание, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев.
"В результате сильного порывистого ветра в районе пожара было зарегистрировано воспламенение на балконе в квартире на шестом этаже 16-этажного здания. В настоящее время огонь локализован, угрозы распространения нет", - пояснил он.
По последним данным пресс-службы управления МЧС по Ростовской области, площадь пожара возросла до 10 тыс. квадратных метров. Сейчас горят 25 жилых домов.